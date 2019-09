Einen Schaden in Höhe von 300 Euro hat ein Unbekannter am Montag zwischen 7 und 13.30 Uhr an einem geparkten schwarzen Golf im Friedrich-Gerstäcker-Weg verursacht. Vermutlich bei einem Parkmanöver auf dem Parkplatz einer Arztpraxis entstand der lange Kratzer an der linken Seite des VW, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Der Verursacher des Schadens machte sich davon. Hinweise erbittet die Polizei Neustadt unter Telefon 09568/94310. pol