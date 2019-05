Langer Atem für Mensch und Natur

Mit der Pflanzung eines Jubiläumsbaumes feierte der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg jetzt das 125-jährige Bestehen seines Dachverbandes, des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege. Kreisvorsitzender und Altbezirkstagspräsident Günter Denzler und Bürgermeister Manfred Deinlein freuten sich gemeinsam über die Linde, die mit ihrer sommerlichen Blüte eine wertvolle Nahrungsquelle für viele Insekten darstellt. Sie hat einen passenden Standplatz gefunden, direkt neben dem Kräutergarten der Gartenfreunde Reckendorf, die den jungen Baum in ihre Obhut nehmen.

Gartenbau und Obstbaukultur hat eine lange Tradition in Bayern, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt. Seit 125 Jahren engagieren sich Ehrenamtliche in den örtlichen Gartenbauvereinen unter dem Dach des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege für den Erhalt und die Pflege der heimischen Kulturlandschaft. Besonders in der Region Bamberg spiele der Obstbau seit jeher eine tragende Rolle. Davon würden auch die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen mit ihren zum Teil selten gewordenen alten Obstsorten zeugen, die hier bis heute erhalten geblieben sind.

Unterstützt werden die Gartenbauvereine in ihren Aktivitäten von den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege, die 2019 ebenfalls ein rundes Jubiläum feiern: Vor rund 100 Jahren hervorgegangen aus den "Wanderlehrern", die zur Förderung der Obstbaukultur seit den frühen 1900er Jahren eingesetzt wurden, tragen die Kreisfachberater bis heute ihr Fachwissen in die Gärten und grünen Freiräume der Kommunen und sorgen mit ihrer Arbeit dafür, dass Bayern stolz sein darf auf seine schönen Dörfer, vielfältigen Gärten und intakten Kulturlandschaften.

Mit der Zertifizierung von naturnahen Gärten, die unter dem Dach der Aktion "Bayern blüht" im Sommer auch in Oberfran-ken anläuft, unterstützt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Bamberg eine wichtige Idee: Jeder kann selbst aktiv werden, um die Reichhal-tigkeit unseres Naturerbes für die kommenden Generationen zu sichern. red