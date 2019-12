Langenstadt feierte

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie gut der Zusammenhalt in Langenstadt funktioniert. Die Dorfweihnacht ist so ein Beispiel, wo unter der Federführung des örtlichen Gesangvereins mit Martina Engel an der Spitze ein kurzweiliges Programm geboten wurde. Der Posaunenchor Langenstadt und die beiden Gesangvereine Langenstadt und Neudrossenfeld stimmten auf den Heiligen Abend ein, Pfarrer Arnold Rühr sprach besinnliche Worte. Für die ältesten und jüngsten Teilnehmer der Feier gab es Geschenke. h.w.