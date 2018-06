Langensendelbacherinnen kehren mit Männern zum Meister-Cup zurück

Trainingslager in Südeuropa





Am Sonntag findet zum 14. Mal (für Frauen zum 13. Mal) die " Champions League der Fußball-Amateure statt. Beim Erdinger-Meister-Cup treten die Titelträger von der B-Klasse bis zur Bezirksliga aus Mittelfranken (ab 12 Uhr in Weißenburg) bzw. Oberfranken (ab 11 Uhr in Hof) gegeneinander an. Die Meister der fünf Landesligen, der beiden Bayernligen sowie der Regionalliga Bayern greifen erst sechs Tage später beim Landesfinale ein, das heuer in Mittelfranken, bei der TSG Roth, stattfindet.Die drei Erstplatzierten bei den Männern sowie der Sieger bei den Frauen gewinnen einen Trikotsatz und ziehen ins Landesfinale ein, dessen Sieger in den Genuss eines Profi-Trainingslagers im Süden Europas kommt.Neben den zwölfminütigen Fußballpartien, bei dennen je fünf Feldspieler plus Torwart auf dem Platz stehen, findet wie gewohnt ein Rahmenwettbewerb statt. Somit können sich die Akteure ihre Wartezeit in den Zwischenpausen auf einer Schussgeschwindigkeitsanlage, mit einer Ball-Jonglage und beim Kastenschießen vertreiben. Zudem winkt dem Besten bei Frauen und Männern das Ticket für Roth.Der gastgebende TSV Weißenburg stellt für das Kleinfeld-Turnier sieben Felder bereit. Ein Nachbarverein hatte angeboten, mit Umzieh- und Duschmöglichkeiten einzuspringen, angesichts von nur 25 gemeldeten Mannschaften dürfte das aber nicht nötig sein. 2017 waren 41 Teams beim ATV Frankonia Nürnberg am Start. Zum zweiten Mal in Folge ist der künftige Frauen-Bezirksligist SV Langensendelbach dabei, diesmal mit den Männern.Auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist nicht besonders stark vertreten. Weder Victoria Erlangen, noch der FC Herzogenaurach oder seine Reserve, noch der FC Niederlindach in seiner Spielgemeinschaft mit dem ASV Weisendorf III nehmen teil. Ausgelost wurden die Gruppen von Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel und der neuen Bezirksspielleiterin Sandra Hofmann. "Wir hoffen wieder auf ein faires und ereignisreiches Turnier, bei dem der Spaß im Vordergrund steht", sagt Markus Mann von der Brauerei Erdinger.Umgekehrt ist es im nordöstlichen Fußballbezirk Bayerns: Fanden sich vor zwölf Monaten nur 27 Meistermannschaften auf dem Gelände des ASV Hollfeld ein, erwartet der FFC Hof, der in der Bayernliga zwar nur Zweiter wurde, aber trotzdem mitspielt, diesmal 35 Teams.Der FC Pommersfelden, Meister der A-Klasse Bamberg 1, misst sich in Gruppe B mit dem künftigen Nordost-Landesligisten Vorwärts Röslau, den Kickers Selb (Meister der Kreisliga Hof/Marktredwitz), Türkgücü Neustadt (Kreisklasse Coburg/Lichtenfels) und dem TSV Köditz (A-Klasse Hof/Marktredwitz) zu tun.