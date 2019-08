Langenauer freuen sich über neuen Dorfbrunnen

Ein neuer Dorfbrunnen mit neuem Namen schmückt die Ortschaft Langenau. Möglich gemacht haben das die Forstleute der Bayerischen Staatsforsten aus dem Forstrevier Tettau. Bürger aus Langenau (Marktgemeinde Tettau) sprachen Forstrevierleiter Christian Goldammer gegenüber die Bitte aus, den alten, inzwischen unbrauchbaren Dorfbrunnen aus den 1980er Jahren zu erneuern. Der seinerzeitige Name lautete "Reu-Scha-Brunnen" und ging auf die damaligen Initiatoren, den früheren Förster Reuther und den früheren Tettauer Bürgermeister Alfred Schaden, zurück.

Der Revierleiter ließ sich nicht lange bitten. Schnell war eine Lärche gefunden, welche bei einem Sturm im vergangenen Winter im Revier Tettau geworfen wurde. Denn diesmal sollte der Brunnen länger halten: Daher entschied sich der Revierleiter für Lärchenholz. Lärche richtig eingesetzt, ist für den Außenbereich eine der dauerhaftesten Holzarten. Für den fachmännischen Bau des neuen Brunnens sorgten dann Förster Goldammer und die Forstwirte der Bayerischen Staatsforsten aus dem Revier Tettau. Auch "Brunnenspezialist" Gerhard Deuerling aus Größau, ehemaliger Forstwirt im Revier und besser bekannt als "Lola", kam zum Einsatz und fertigte den Brunneneinlauf, damit das Wasser aus einer Quelle immer in den Brunnen sprudelt.

Der Tradition folgend trägt der neue Brunnen jetzt die nächsten Jahrzehnte den Namen "Lola-Goldi-Brunnen", dokumentiert auf dem neuen Brunnenschild, das vom Ingenieurbüro Neubauer in Sonnefeld in Lasertechnik gefertigt wurde. Die Langenauer freuen sich über ihren neuen Dorfbrunnen aus dauerhaftem Lärchenholz aus heimischem Wald, der wie in Franken üblich, alljährlich zu Ostern besonders schön geschmückt wird, wie die Anwohner versicherten. Aber auch ohne großen Schmuck ist der Brunnen eine Zierde und wird so manchen Wanderer zu einer kleinen Rast und Erfrischung einladen. eh