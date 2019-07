Die Rosenberg-Festspiele feiern am heutigen Mittwoch um 20 Uhr ihre zweite große Abendpremiere. Zur Aufführung kommt "Amphitryon”, eine herrliche Verwechslungskomödie von Heinrich von Kleist, die ihren Ausgang in dem Entschluss Jupiters nimmt, in der Gestalt des erfolgreichen Kriegsherren Amphitryon dessen Frau Alkeme zu verführen. Als der Kriegsheld am nächsten Tag nach Hause kommt, muss er feststellen, dass er längst dagewesen ist und seine Gattin mit ihm eine offensichtlich wundervolle Liebesnacht verbracht hat. Wie ist das möglich?

Verwirr- und Verwechselspiel

Amphitryons Diener Sosias hat derweil Ärger mit seinem Weib Charis. Denn der Götterbote Merkur, der es Jupiter gleich getan hat und sich als Sosias Charis näherte, war alles andere als begeistert von deren weiblichen Reizen. So bekommt der ahnungslose Sosias mächtig Ärger zuhause und versteht die Welt nicht mehr. Kleist entspinnt in diesem Stück ein wunderbares Verwirr- und Verwechselspiel, das auf der Theaterbühne eine lange Tradition besitzt.

Für das Kronacher Ensemble bietet der Kleistsche Text die Möglichkeit, ein weiteres Mal seine ganze Spielfreude auf die Festspielwiese zu bringen. Und wer einen Blick in die Probenarbeit werfen durfte, hat miterlebt, wie konzentriert und energiegeladen die Schauspieler bei der Arbeit sind

Regisseur Axel Weidemann, hat das Werk in eine besondere Fassung für Kronach gebracht, ohne dessen dichterische Eleganz zu verwässern. Das Publikum darf sich auf einen turbulenten Theaterabend freuen. red