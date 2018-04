Lange Tagesordnung

Die nächste Sitzung des Thurnauer Marktgemeinderats findet am Montag, 16. April, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Themen sind unter anderem: Breitbandausbau, verschiedene Bauanträge, Förderung zur Sanierung der gemeindeeigenen Gebäude in der Dorfmitte Limmersdorf, Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen, Beratung über die Eintragung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ins Goldene Buch des Marktes Thurnau, Sachstandsbericht zur Sanierung des "Alten Rathauses", Straßenbeleuchtung am Rathausplatz und der Erwerb eines Salzsilos für den Bauhof Thurnau. red