Lange spricht bei Seniorenunion

Die Seniorenunion Bamberg-Stadt beginnt das neue Jahr mit einem Austausch mit dem CSU-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März, Christian Lange. Beginn und Treffpunkt ist am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr in der Gaststätte Tambosi am Zentralen Omnibusbahnhof. Gegenstand des Gesprächs sollen vor allem seniorenpolitische Themen sein. Der Kreisvorsitzende der Seniorenunion, Karl-Heinz Burger, lädt dazu alle Interessierten ein. red