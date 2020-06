Lange Schlange für den Sport

Michael Busch Runter von der Autobahn, keine zwei Kilometer bis zum Outlet von Adidas, keine drei Kilometer bis zum Outlet von Puma - der kurze Abstecher lohnt sich in der Regel. In den Ferien wird diese Option von vielen Reisenden geren genutzt. Die Pfingstferien in diesem Jahr zeigen aber, dass man doch etwas mehr Zeit einplanen muss.

Denn lange Schlangen vor den Outlets zeigen an, dass die Idee des "schnellen Einkaufes" wohl auch andere hatten. In Corona-Zeiten mussten auch die Outlets sich den Vorgaben anpassen und entsprechende Vorkehrungen treffen, um zu viele Menschen innerhalb der Verkaufsräume zu vermeiden.

Was den Supermärkten die begrenzte Menge an Einkaufswagen ist, ist im Outlet die Tragetasche, die benötigt wird, um das Geschäft bei Adidas zu betreten. Wenn die Taschen alle unterwegs sind, kommen neue potenzielle Käufer auch nicht in den Laden hinein.

Hoffnung auf Schnäppchen

Die erhoffen sich aber eine deutliche Ersparnis. Das 2000 Quadratmeter große Adidas-Outlet lockt mit Rabatten um 50 Prozent.

Vor der Eröffnung hatte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen erklärt: "Zum Schutz von Personal und Kunden hat man das Haus grundgereinigt und an den Kassen Schutzscheiben eingebaut." Dort, aber auch bei Puma, habe man das Personal über Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geschult. Nun liegt es am Publikum, wie mit diesen Vorgaben umgegangen wird, doch die meisten Anstehenden zeigen Verständnis und sind geduldig. Die Sonderangebote scheinen die Wartezeit zu rechtfertigen.