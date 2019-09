Lange Nacht zum Semesterstart

Einblicke in die große Vielfalt des VHS-Semesterprogramms (siehe Artikel rechts) und Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren garantiert am morgigen Freitag die Lange Nacht der Volkshochschulen. Nach der Semestereröffnung um 18 Uhr im Großen Saal des alten E-Werks ist das ganze Haus geöffnet. Die Volkshochschule Bamberg-Stadt kann dann als Ort erlebt werden, an dem Menschen sich begegnen, um miteinander und voneinander zu lernen.

Bei der Langen Nacht ist für jeden etwas dabei: Suaheli in 30 Minuten, Feldenkrais ausprobieren, Fragen zum Einbürgerungstest beantworten, Einblick in die Goldschmiedekunst erhalten, Sprachtests, Tipps zur Porträtfotografie oder das Kursthema "Religion".

Dazu gibt es Kurzführungen auch für Blinde und Sehbehinderte, einen Crashkurs Jodeln, eine Mini-Modenschau der Nähkurse, ein Pantomimen-Kurzprogramm und die Möglichkeit, beim Community-Dance selbst das Tanzbein zu schwingen.

Die Lange Nacht findet anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland erstmals bundesweit statt.

"Die VHS hilft dabei, dass wir in einer komplexer werdenden Welt den Durchblick behalten", betont Leiterin Anna Scherbaum. "Wir tragen als Ort der Begegnung und der Meinungsbildung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei." Mit dem Semestermotto "Zusammenleben. Zusammenhalten" wolle man ein Zeichen setzen für Offenheit, Vielfalt und ein friedliches Zusammenleben.

Zum Auftakt spricht Professorin Ursula Münch über "Demokratie heute". Für Musik sorgt "Sleeping Ann", die Band der Behindertenarbeit Bamberg.

Alle Details der Langen Nacht sind online unter www.vhs-bamberg.de zu finden. red