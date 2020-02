Lange Nacht mit Live-Musik und vielen alten Spielen

Zum Abschluss der Spiele-Wochen schafft die Coverband "D'mützen" am Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr eine ganz besondere Spiele-Atmosphäre. Bekannte Songs von Rock, Pop bis hin zu Stimmungsmusik wird die Band an diesem Abend darbieten. Die Besucher haben währenddessen natürlich weiterhin die Möglichkeit, das ein oder andere Gesellschaftsspiel auszuprobieren. Eine ganze Nacht für die, die Brett- und Gesellschaftsspiele lieben und nicht genug bekommen.

Außerdem werden an diesem Tag bereits ab 19 Uhr Retro-Games aufgebaut. Wer wieder einmal Lust hat in alten Zeiten zu schwelgen, der kann bei der Spielenacht bei Livemusik auch einige Klassiker auf dem Atari, dem Nintendo Classic Mini, dem Super Nintendo Mini und der Playstation One Classic zocken. Da werden Erinnerungen wach!

Der Eintritt ist kostenlos! Die SpieleWochen finden im JuKuZ Bad Kissingen, Geschwister-Scholl-Platz 4, Bad Kissingen statt. Die Veranstaltung öffnet an diesem Tag schon um 13 Uhr und schließt erst, wenn der letzte Besucher/die letzte Besucherin geht, hieß es. Weitere Info gibt es unter www.badkissingen.de/ferienprogramm sowie vor der Veranstaltung auch unter Tel.: 0971/807 43 01. red