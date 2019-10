Lange Nacht der Inventionen

In einer "Langen Nacht der Inventionen" am heutigen Donnerstag spielt Jochen Neurath im Buchladen "Herr Heilmann - Gute Bücher", Karolinenstraße 22, auf dem Clavichord, diesem silbrig-feinen Instrument, das Johann Sebastian Bach so sehr schätzte, dessen zwei- und dreistimmigen Inventionen. Im ersten Teil ab 19 Uhr werden die dreistimmigen Stücke zu hören sein. Im zweiten Teil um 20.15 Uhr dann die zweistimmigen Werke. Ergänzt wird das Programm durch die Uraufführung von Neuraths "Unventionen" (Karten Abendkasse). red