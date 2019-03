Lange Messenacht lockt

Vom 15. bis 17. März findet in der Brose-Arena die Gesundheitsmesse "Franken aktiv & vital" statt. Öffnungszeiten sind am Freitag 14 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr.

Mit viel Musik und Attraktionen läutet die lange Messenacht am Freitag die 15. Gesundheitsmesse ein. Als Auftakt zum Messe-Wochenende erwarten die Besucher auf der Hauptbühne unter anderem die "Coolen Socken", Bambergs "älteste Boygroup" mit bekannten Schlagern und Hits zum Mitsingen. Weitere Höhepunkte sind laut Veranstalter Tomac und Sebo: Die beiden Musiker unterhalten an verschiedenen Punkten der Halle mit Gitarrensound und Stimme und einem Repertoire an bekannten Songs der vergangenen Jahrzehnte.

In einer Showküche werden Snacks und schnelle Zwischenmahlzeiten zubereitet und man kann Kniffs und Tricks von Küchenprofis zum gesunden Kochen lernen. Die Besucher können sich ausführlich zu allen möglichen Gesundheitsthemen informieren. Auch für Freizeit, Reisen und Wellness gibt es viele Aussteller.

Die Ausstellung "Via Futura" stellt Angebote zu den Themen barrierefreies Wohnen und neue Wohnformen vor. Fragen rund ums Älter werden kann man direkt an die Seniorenbeauftragten der Stadt Bamberg stellen. In dem Projekt "Baluka" werden praktische Lösungen vorgestellt, die Musterwohnung kann jetzt ganzjährig im Möbelhaus Pilipp besichtigt und erlebt werden. Hier können sich Interessierte über alle Aspekte selbstbestimmten Lebens in den eigenen vier Wänden ausführlich beraten lassen. Für eine Kinderbetreuung ist ebenfalls gesorgt. red