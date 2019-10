Unter dem Motto "Wir hören zu" zieht der Oberbürgermeisterkandidat der CSU, Christian Lange, derzeit durch Bamberg. Sein Anliegen ist es, mit möglichst vielen Bürgern direkt in den Austausch zu kommen. Am heutigen Dienstag lädt Lange zum Gespräch in die Gartenstadt, konkret: in die Geschäftsstelle des Bürgernetzvereins (ehemaliges Café "Canape"). Beginn ist um 19 Uhr, Gast ist an diesem Abend CSU-Stadtrat Peter Neller. red