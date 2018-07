Lange Brummis bleiben draußen

Eigentümer muss zahlen



Um den Verkehr ging es in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Wonsees . So werden in Zedersitz an der Abzweigung Richtung Feulersdorf Schilder aufgestellt, die nur noch Fahrzeuge mit einer Länge von maximal 16 Metern zulassen. Die Verwaltung hatte sogar zehn Meter vorgeschlagen. Doch auf dieser Route fährt auch der Schulbus, und der ist zwölf Meter lang. So einigten sich die Räte - trotz der engen Kurve - auf die großzügigere Variante. Auch landwirtschaftliche Fahrzeuge sind frei.Bürgermeister Andreas Pöhner betonte, dass es vor allem darum gehe, auswärtige Lasterfahrer vor durch ihre Navigationsgeräte hervorgerufenen Irrfahrten zu bewahren. Ebenfalls problematisch ist die Situation in der Hirtengasse in Schirradorf. Dort sind zukünftig nur Fahrzeuge mit einer Länge von zehn Metern zugelassen.Ergänzt werden sollen die Schilder auch auf dem öffentlichen Feld- und Waldweg zwischen Schirradorf und Zedersitz. Dort sollen künftig Fahrräder ausdrücklich erlaubt sein.Außerdem beschlossen die Wonseeser Marktgemeinderäte, in der Kulmbacher Straße an der Abzweigung zu den Anwesen 19 und 20 einen Verkehrsspiegel aufzustellen. Dass die Ausfahrt sehr unübersichtlich ist, hatten die Mitglieder des Marktgemeinderats bei einem Ortstermin festgestellt.Weiter erließ das Gremium eine Ergänzungssatzung für zwei Grundstücke in Sanspareil. Die Entwicklungsmöglichkeiten der angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe dürfen durch das geplante Bauvorhaben nicht eingeschränkt werden. Es sei mit Lärm und mit Geruchsbelästigungen zu rechnen, betonte Pöhner. Dies wurde explizit in die Satzung aufgenommen.Außerdem müssen die Eigentümer des Grundstückes für die Kosten der Erschließung selbstständig aufkommen.Der Bürgermeister brachte noch den Hinweis, dass ein Antrag der Dorfgemeinschaft Feulersdorf auf Renovierung des Dorfgemeinschaftshauses vorliege. Die Gemeinderäte möchten sich bei einem Ortstermin vom nötigen Umfang der Sanierung überzeugen. Im Dorfgemeinschaftshaus soll 2019 der Gemeindefeuerwehrtag stattfinden. Bis zu diesem Termin soll das Gemeinschaftshaus einen neuen Anstrich und eine neue Kellertür bekommen. Außerdem sollen die Regenrinne und der Zaun ausgebessert werden. Auch Pflasterarbeiten sind nötig. Auch ein Müllhäuschen wäre wünschenswert.Zum Schluss informierte Pöhner, dass im Zuge des Breitbandausbaus Richtung Schlötzmühle in Wonsees auch die defekten Rinnensteine ersetzt werden. Die Gemeinde beteiligt sich an dieser Maßnahme mit 2900 Euro. "Die Rinnensteine sind zerbrochen und können im oberen Bereich auf einer Länge von 25 Metern, im unteren Bereich auf einer Länge von 75 Metern kostengünstig ausgetauscht werden", so Pöhner. Die Räte stimmten zu.