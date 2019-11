Die Projektgruppe "Insektenfreundliche Gemeinde Litzendorf" lädt zum Vortrag "Landwirtschaft und Naturschutz - Verbündete oder Kontrahenten?" mit anschließender Diskussion ein. Die Veranstaltung findet am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, in der Bücherei Litzendorf, Am Wehr 6, statt. Referentin ist Rebekka Mayer. Als Biologin der Fachrichtung Pflanzenökologie und Naturschutz ist sie sowohl als angestellte Landwirtin wie auch als Gebietsbetreuerin des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Lichtenfels tätig. red