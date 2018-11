Landwirtschaft konsequent anders

Nach einem Jahr Vorbereitung wurde nun am Sonntag die "Solidargemeinschaft am Patersberg" (Solawi) gegründet. Familien, Paare und Singles unterzeichneten die Vereinbarung, durch die wöchentliche Abnahme eines bestimmten Anteils an Gemüse oder/und Milchprodukten, Brot und Kartoffeln die ökologische Landwirtschaft und Gärtnerei unter Leitung des Bauernehepaares Teresa und Christian Jundt und des Gärtnerehepaares Bettina und Wolfgang Wänke zu unterstützen.

Dabei geht es nicht nur um eine "Gemüse-Kiste" sondern um die nachhaltige Unterstützung der jungen Gärtner- und Landwirtsfamilien. Die Gemeinschaft verarbeitet, verteilt und verbraucht die Erzeugnisse in erster Linie für sich selbst und hat nicht die Absicht, Geldgewinne zu erzielen. Überschüsse der Produktion gehen in den Verkauf, zum Beispiel an den Veitlahmer Unger-Naturkostladen, die Gaststätte "Eselscheune" in Veitlahm und an Daves Bio-Markt in Kulmbach. Einmal pro Jahr wird das Budget der Solawi-Betriebe neu aufgestellt und gemeinsam betrachtet, wo Investitionen nötig, sinnvoll und möglich sind. Jedes Solawi-Mitglied legt dann neu seinen Beitrag entsprechend der eigenen Möglichkeiten fest, so dass "Bio für alle" kein Schlagwort bleibt.

Viele Anteile gezeichnet

In der Gründerzusammenkunft wurden 38 der zurzeit möglichen 40 Produkt-Anteile der Gärtnerei gezeichnet, 30 der möglichen 100 der Landwirtschaft. Beide biodynamischen Betriebe und damit die Anzahl der Anteile sind ausbaufähig, da Arbeitskräfte eingestellt werden können. Die Mitarbeit der Mitglieder ist erwünscht, aber keine Pflicht. Wer Interesse hat, kann noch bis 31. Dezember beitreten (ein späterer Einstieg ist ebenfalls möglich).

Die nächste Zusammenkunft ist am 12. Dezember um 19.30 Uhr im Saal über Natur-Kost-Unger in Veitlahm. Am 18. Dezember um 18 Uhr stellt sich die Solawi beim Öffnen des 18. Türchens beim Adventskalender-Haus im ehemaligen "Schwarzen Adler" in Mainleus vor.

Infos gibt es auch über info@patersberghof.de oder telefonisch unter 09229/973606. red