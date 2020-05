Landwirtschaft: Beschäftigte bangen um Zusatzrente

Sie sind bei Wind und Wetter draußen auf dem Feld - bleiben beim Thema Rente aber jetzt im Regen stehen. Auch für die 350 Menschen, die im Landkreis Bamberg in der Landwirtschaft arbeiten, steht die betriebliche Zusatzrente auf dem Spiel. Davor warnt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in einer Pressemitteilung. Der Grund: Die Arbeitgeber haben den Tarifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge zum Jahresende gekündigt.

"Wer Kühe melkt oder Äcker pflügt, hat meist nur ein geringes Einkommen. Um im Alter nicht in die Armut zu rutschen, sind die Beschäftigten dringend auf die Zusatzrente angewiesen", sagt Gerald Nicklas. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Oberfranken ruft die Arbeitgeber dazu auf, die Kündigung zurückzunehmen. Die betriebliche Extra-Rente sei eine "enorm wichtige Säule" in der Altersvorsorge. "Ein Sparen an der Zusatzrente ist ein Sparen am falschen Ende. Denn ohne solche Anreize wird die Suche nach Personal für landwirtschaftliche Betriebe noch schwieriger als bisher", betont Nicklas.

Zwar hätten Gewerkschaftsmitglieder aktuell auch über 2020 hinaus Ansprüche auf den Renten-Tarifvertrag. Die IG Bau fordert jedoch eine verpflichtende Lösung für alle Beschäftigten in der Landwirtschaft. Die Betriebsrenten werden vom Zusatzversorgungswerk für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft organisiert. Die Zahlung sei ein Muss für alle landwirtschaftlichen Betriebe. Denn die Regelung wird vom Bundesarbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklärt. Für einen Beschäftigten macht die Extra-Rente nach 40 Beitragsjahren aktuell 52 Euro im Monat aus. red