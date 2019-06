Landwirte wollen Radius erweitern

Die Direktvermarkter des Landkreises möchten neue Wege gehen. Nach 27 Jahres seines Bestehens, will sich der "Förderverein für landwirtschaftliche Direktvermarktung im Landkreis Kronach e.V." öffnen und sich auf den Frankenwald erweitern.

"Wir wollen künftig einen größeren Radius haben und noch mehr einbeziehen", sagte der Vorsitzende des Vereins Johannes Welscher. Seit längerer Zeit schon hebt man mit dem Slogan "Vom Frankenwaldbauern direkt, weil's schmeckt" die gesamte Region hervor, war jedoch bisher nur in Kronach organisiert. Die am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zuständige Ansprechpartnerin für Kronach und Kulmbach, Ursula Willenberg, hatte dazu rund 60 Direktvermarkter aus diesen Landkreisen sowie aus Hof angeschrieben. Sie bedauerte, dass außer den Mitgliedern aus Kronach das Interesse eher bescheiden war.

Synergieeffekte erhofft

Wie sie anhand der Strukturdaten ausführte, mache ein Öffnen nach außen durchaus Sinn. Viele reden von offenen und "lebenden" Lebensmitteln, nach jetzigem Stand würden aber nur drei Prozent der Bevölkerung beim Bauern direkt einkaufen. Man erhoffe sich von der Öffnung auch Synergieeffekte, wie eine gemeinsame Nutzung des bereits vorhandenen Internetauftritts. Die Direktvermarkter des Vereins, darunter Bio-Betriebe mit 30 Jahren Erfahrung, kennen sich und tauschen sich untereinander bereits aus.

Josef Baier aus Hirschfeld etwa meinte, dass es beim Direktvermarkter keine Lebensmittelverschwendung gebe und nichts weggeschmissen wird. Vorsitzender Johannes Weber war vom signalisierten Interesse seiner Mitglieder begeistert und meinte, man könnte die Grenzen des Vereins in etwa dem des Tourismusverbandes Frankenwald anpassen. Dazu wäre in einen weiteren Schritt die Anpassung der Satzung notwendig. Man würde dann auf Frankenwaldebene auftreten. "Was in Kronach gut funktioniert, sollte auch im Frankenwald möglich sein", meinte Ursula Willenberg.

Kurze Wege zum Verbraucher

Bestehen bleiben sollen die Kriterien, nach denen der Verein mit seinen Zielen bisher gearbeitet hat. So will man auch künftig die Kulturlandschaft fördern und erhalten sowie kurze Wege zwischen Verbraucher und Erzeuger haben. Darüber hinaus soll das Vertrauen zwischen Erzeuger und Verbraucher gestärkt werden.

Seitens des Amtes wird man nochmals die Direktvermarkter anschreiben. Dann muss die Mitgliederversammlung entscheiden, ob sie dem Vorschlag folgt oder es beim Verein auf Landkreisebene belässt.

Wer als Direktvermarkter Interesse hat, sich dem Verein anzuschließen, kann sich an den Vorsitzenden Johannes Welscher in Mostrach, Tel. 09261/92383, wenden. Interessierte Verbraucher finden im Netz unter www.direktvermarkter-kronach.de nähere Informationen.