Landwirte und der Naturschutz

Der Bund Naturschutz Bamberg, die Solidarischen Landwirtschaften Bamberg und Hirschaid und der Bauernverband Bamberg laden zum Vortrag mit dem Thema "Landwirtschaft und Naturschutz - Kontrahenten oder Verbündete?", ein. Referentin ist Rebekka Mayer.

Die Veranstaltung soll allen Beteiligten und Interessierten die Möglichkeit geben, sich über verschiedene Themen zu informieren, einander besser zu verstehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Referentin Rebekka Mayer, selbst Landwirtin und Biologin, wird dabei zu den Themen Kulturlandschaftspflege, wirtschaftliche Zwänge der Landwirte, Glyphosat, Ackerrandstreifen und vieles mehr referieren.

Der Vortrag findet einmal am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in Bamberg, in der Katholischen Hochschulgemeinde Friedrichstraße 2, und dann noch einmal am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr in Friesen, Dorfgemeinschaftshaus Alte Schule Friesener Hauptstraße 15, statt. red