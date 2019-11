Landwirte sind eingeladen

Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Dessen zeigt sich die Fraktion von CDU und CSU im Bundestag bewusst. "Die Flächen werden knapper, die Auflagen schärfer und die Erwartungen der Gesellschaft an die Art des Wirtschaftens werden immer größer. Das Konsumverhalten orientiert sich aber weiterhin am Preis", heißt es in einer Einladung, die die Bundestagsfraktion an die Landwirte richtet. Am Mittwoch, 13. November, von 13.30 bis 15.30 Uhr, möchte der Parlamentskreis Mittelstand die Situation der Betriebe beleuchten. "Im Mittelpunkt wird dabei die Frage stehen, was unsere landwirtschaftlichen Betriebe für die Zukunft brauchen", sagt der regionale CSU-Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach, der die Einladung in den Raum 3N001 im Reichstagsgebäude in Berlin an die Bauern in der Region weitergibt. Eine Anmeldung ist nötig und möglich unter www.cducsu.de/veranstaltungen. red