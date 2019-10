Landwirte können auf Futtermangel reagieren

Durch den Beschluss des Bundesrates vom 20. September kann in allen fränkischen Landkreisen die Futternutzung auf Ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) mit Zwischenfruchtanbau oder Gründecke erfolgen. Dafür haben sich der Bayerische und Deutsche Bauernverband erfolgreich eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Verbände. Diese Freigabe kann ohne Antragstellung genutzt werden. Damit soll dem Futtermangel in vielen Teilen Bayerns begegnet werden, da bereits durch den heißen Sommer vergangenes Jahr die Vorräte aufgebraucht wurden. Diese Regelung ist jedoch auf das Jahr 2019 beschränkt. Auch bei den 2019 zur Futternutzung herangezogenen ÖVF-Zwischenfruchtflächen darf erst ab 15. Januar 2020 ein Umbruch (Bodenbearbeitung) erfolgen, wie dies seit 2015 als Regelung bei ÖVF-Zwischenfrüchten gilt. red