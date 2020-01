Landwirte fahren auf

Ministerpräsident Markus Söder wird am heutigen Samstag, 11. Januar, in Kronach erwartet. Die Initiative "Land schafft Verbindung" möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Unmut vieler Landwirte an der aktuellen Landwirtschaftspolitik kund zu tun und mit Söder zu reden. Hierzu ist ein Schlepperkorso durch die Stadt geplant. Treffpunkt hierfür ist um 16.30 Uhr am Loewe-Parkplatz in der Industriestraße im Industriegebiet an der Rodach. Sie möchte damit ein Zeichen setzen, für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Auch bittet sie um Verständnis in der Bevölkerung für eventuelle Behinderungen im Straßenverkehr. red