Landwirte dürfen Brachen für Futteranbau nutzen

Seit einigen Wochen hat sich der Bayerische Bauernverband (BBV) dafür eingesetzt: Nun hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber CSU ) in einigen besonders von der Trockenheit oder Hagelschäden betroffenen Gebieten, darunter im Landkreis Erlangen-Höchstadt und im Stadtbereich Erlangen, ab dem 1. Juli Brachen zur Futternutzung und Beweidung freigegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Herzogenauracher Dienststelle des BBV.Der Aufwuchs darf auch als Futter im Rahmen der Nachbarschaftshilfe an Dritte weitergegeben werden. Wenn für die betreffenden Flächen zusätzlich Agrarumweltmaßnahmen (KULAP oder VNP) beantragt wurden, muss die Futternutzung vorab mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürth abgestimmt werden.Darüber hinaus könnten Landwirte auch jetzt noch in Abstimmung mit dem AELF beantragte ökologische Vorrangflächen (ÖVF) sanktionslos ändern, indem sie beispielsweise eine ÖVF-Brache wieder in die Nutzung nehmen und als Ersatz bis spätestens 1. Oktober ÖVF-Zwischenfrüchte anbauen. Auch können Betriebe auf der BBV-Homepage https://www.bayerischerbauernverband.de/futterboerse in der Futterbörse Verkaufsangebote einsehen und Kaufgesuche einstellen.