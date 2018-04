Landwirte auf Tour

Ende Juni geht der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) auf große Fahrt. Von Passau aus wird die Umgebung erkundet. Im Zentrum steht eine Entdeckungstour in den Nationalpark Bayerischer Wald mit Begehung des Baumwipfelpfades am Lusen. Von Passau aus darf auch eine Donau-Schifffahrt nicht fehlen. Die Städte Passau, Landshut und Marktl am Inn werden besucht, außerdem das Schloss Emmeram in Regensburg und der Flughafen München besichtigt. Erlebnisgastronomie wird im "Haslinger Hof" bei Bad Füssing und in der Brauerei Pilsner Urquell in Pilsen geboten. Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 30. April bei Frau Senger am AELF Coburg in Bad Staffelstein (Telefonnummer 09573/332-0). red