Landtagskanditatin der Grünen kommt

Am heutigen Samstag, 15. September, macht die Landtags-Direktkandidatin der Grünen, Uschi Sowa, in Gundelsheim Station. Wer sie persönlich kennenlernen und mit ihr ins Gespräch kommen möchte, sollte sich um 17.30 auf dem Dorfplatz "Unter den Platanen" (gegenüber dem Alten Rathaus) einfinden. Es werden die neuesten Gundelsheimer Projekte wie Bücherei und Hauptstraße 7 in Plänen vorgestellt. Vorgesehen ist danach ein individuelles Abend-Picknick (Speisen und Geschirr bitte selbst mitbringen), für Getränke ist gesorgt. red