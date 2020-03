Landtagsabgeordnete mussten Pommersfeldener CSU leider einen Korb geben

In die "Hopfenscheune" hatte am "Ascher-Donnerstag" die CSU Pommersfelden zu einen "Politischen Abend" geladen.

Ortsvorsitzender Gernot Schlosser musste leider verkünden, dass Melanie Huml (MdL), die als eine der beiden Hauptredner für den Abend geplant war, aufgrund der Corona-Problematik kurzfristig absagen musste. Die Bayerische Gesundheitsministerin reiste umgehend zu Krisengesprächen nach München.

Holger Dremel (MdL) ließ sich ebenfalls aufgrund dringender Termine entschuldigen, übersendete aber die besten Grüße.

Landrat Johann Kalb hielt jedoch eine emotionale Rede und ließ das Fehlen der zweiten Hauptrednerin komplett vergessen. Er ging auf die laufenden Projekte im Landkreis ein und machte sich stark für haupt- und ehrenamtliche Helfer. "Ich kann nicht verstehen, warum unsere Feuerwehrleute oder Polizisten immer wieder so angefeindet werden. Die Retten und schützen das Leben aller!" Am Ende stand Johann Kalb noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung, wovon rege Gebrauch gemacht wurde. Sei es beim geplanten Mobilfunkmast in Pommersfelden oder um die Einstufung bei der ländlichen Entwicklung.

Das große Publikum nutze Gernot Schlosser auch gleich, um Wilhelm Bessler aus Wind für 20 Jahre Mitgliedschaft in der CSU zu ehren. Die Ehrennadel und die Ehrenurkunde von Ministerpräsident Markus Söder wurden durch den Ortsvorsitzenden und den Landrat überreicht.

Gegen Ende der Veranstaltung informierte der Pommersfeldener Bürgermeister Hans Beck noch über den aktuellen Stand beim geplanten Logistikzentrum bei Limbach sowie dem Mobilfunkmasten in Pommersfelden. red