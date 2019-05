Landschaftspfleger treffen sich

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken findet am Samstag, 25. Mai, in Spardorf statt. Mitglieder und Gäste starten um 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus (Marloffsteiner Straße 2) zu einer interessanten Busexkursion zum Naturschutzgebiet "Exerzierplatz" und zum Beweidungsprojekt im Naturschutzgebiet "Tennenloher Forst". Im Anschluss geht es gegen 16.15 Uhr im Bürgersaal (Dachgeschoss des Feuerwehrhauses) weiter. Nach Grußworten des Vorsitzenden Josef Göppel, der Bürgermeisterin Birgit Herbst und des Stellvertreters des Bezirkstagspräsidenten, Daniel Arnold, werden die Aktivitäten und Projekte des Landschaftspflegeverbandes vorgestellt. Anmeldung bitte unter Telefon 0981/46533520 oder E-Mail an info@lpv-mfr.de. red