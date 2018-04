Landschaftsmotive weiter hoch im Kurs

Romantische Landschaften sind bei den Besuchern am beliebtesten. Das wurde bei der Fotoausstellung der Fotogruppe Thurnau am Kirchweihwochenende besonders deutlich. Bei der großen und mittlerweile schon traditionellen Frühjahrsschau im Kutschenhaus des Schlosses wurden 100 Bilder von Mitgliedern und Freunden der Fotogruppe ausgestellt.

Wie jedes Jahr durften die Besucher die Fotos bewerten und Punkte vergeben. Aus den Publikumslieblingen wurden dann die Gewinner bestimmt. Zur Auswahl standen Bilder von Menschen und Tieren, Landschaften und Natur und einiges mehr.

Doch die Präferenz der Besucher war klar: Die Bilder, die gewonnen haben, zeigten mit einer Ausnahme romantische Landschaften von Franken bis Island. Der Trend in diese Richtung ist schon in den letzten Jahren so zu beobachten, erklärte Hans Hager, einer der Leiter der Fotogruppe. Er hat schon an die Mitglieder appelliert, auch möglichst viele andere Motive auszustellen, um die Bandbreite zu erweitern.

Die Auswahl an tollen Bildern war groß. Doch Naturaufnahmen blieben im besonderen Fokus.

Jeder Teilnehmer durfte bis zu acht Fotos abgeben. 260 Personen haben die Ausstellung besucht und abgestimmt. Die Einzelwertung schwarz-weiß gewann Eugen Schneiderbanger, gefolgt von Gerhard Buberl und Egid Orth. Die Einzelwertung Farbe konnte Egid Orth für sich entscheiden. Er wird auch in der Bezirksschau mit diesem Bild vertreten sein. Die Besucher der Ausstellung bestätigten damit die Begeisterung der professionellen Jury, die die Bezirksschau zusammenstellt. Das Bild zeigt Nordlichter Islands.

Zweitplazierter ist Friedrich Müller, Dritter wurde Wolfgang Kern. Gesamtsieger sind Egid Orth, Wolfgang Kern und Friedrich Müller.

Klaus Förster wurde für 40-jährige Treue zur Fotogruppe geehrt. Katharina Müller-Sanke