Landschaftsgärtner ausgezeichnet

Mit dem Bestehen ihrer Abschlussprüfungen beendeten 50 junge Unterfranken erfolgreich ihre Ausbildung in drei gärtnerischen Fachrichtungen.

Urkunden übergeben

Höhepunkte der Abschlussfeier, die am 21. September in der Fritz-Zeilein-Halle in Gochsheim stattfand, waren die offizielle Freisprechung der Azubis, die Übergabe der Urkunden sowie die Auszeichnung der Prüfungsbesten. Von den insgesamt 50 Absolventen entfallen 37 auf den Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), elf auf den Zierpflanzenbau und zwei auf die Fachrichtung Gemüsebau. Außerdem bestanden acht bayernweite Gärtner ihre Prüfungen im Obstbau.

Nach der Freisprechung von den Rechten und Pflichten in ihrer Ausbildung durch Markus Schwarzkopf, Regionalvorsitzender Unterfranken des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern), wurden sie als vollwertige Mitglieder in die jeweiligen Berufsstände aufgenommen.

Eine der besten Abschlussprüfungen bei den Landschaftsgärtnern erzielte Moritz Reichelt, Wolfgang Zink e.K. Garten- und Landschaftsbau in Euerdorf. red