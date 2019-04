Landschaften, Tiere, interessante Details

Für den Amateur-Fotoclub Weidhausen ist es der traditionelle Start in den Frühling, wenn am Karfreitag und am Ostersonntag in der Grundschule Weidhausen zur alljährlichen Fotoausstellung eingeladen wird. Die Ausstellung des Fotoclubs umfasst wieder an die einhundert hochwertige Aufnahmen, die im Format 20x30 präsentiert werden. Der Eintritt ist frei.

Geöffnet ist die Ausstellung am Karfreitag, 19. April, und Ostersonntag, 21. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Landrat Sebastian Straubel und Bürgermeister Markus Mönch findet am Karfreitag um 14 Uhr statt. Schon in den zurückliegenden Jahren konnten sich die Fotofreunde aus nah und fern von der hohen Qualität der ausgestellten Bilder überzeugen. Diese sind inhaltlich an kein Thema gebunden und umfassen die klassischen Themen der Fotografie von stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen, gelungenen Tierporträts bis hin zu detailscharfen Makroaufnahmen. Sowohl für den interessierten Laien als auch für den engagierten Fotoamateur aus den benachbarten Fotoclubs bieten die Bilder eine Fülle von Anregungen.

Parallel zu dieser Ausstellung ausgewählter Wettbewerbsbilder findet in diesem Jahr erneut die Ausstellung "Historisches Weidhausen" statt. Sie ist Gerold Schlosser gewidmet, der 2018 unerwartet starb. Sein Vermächtnis hat dankenswerterweise Walter Seigerschmidt übernommen.

Zu den liebgewordenen Gepflogenheiten gehört es auch, dass drei Bilder aus der Ausstellung unter den Besuchern verlost werden, die ihr persönliches Urteil zu den Bildern abgegeben haben. Kenner der Szene behaupten im Übrigen, dass der große Andrang der Besucher nicht nur an den sehenswerten Bildern liege, sondern an der ausgezeichneten Verpflegung, für die die weiblichen Mitglieder und Ehefrauen die Verantwortung übernommen haben.