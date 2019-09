In der Werkstatt Frey in Pettensiedel (Klingerweg 2) wird am Samstag, 14. September, von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung "Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten - Malerei und Grafik" - gestaltet von Künstlern der Galerie - eröffnet. Von 14 bis 16 Uhr wird Jazz mit "Duo-fonder" geboten. Außerdem gibt es Essen und Getränke. Am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr werden im Garten der Werkstatt Kaffee und Kuchen angeboten. Die Ausstellung wird bis Sonntag, 27. Oktober, gezeigt. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 18 Uhr; Samstag 11 bis 17 Uhr und Sonntag 11 bis 13 Uhr. red