Landratsamt weist auf Wasserentnahmen-Regelung hin

Die Auswirkungen der extremen Trockenheit werden immer mehr spürbar. Der Anreiz ist bei dieser Trockenheit natürlich groß, seinen Wasserbedarf anderweitig zu decken, zum Beispiel aus den Bächen und Flüssen. Hierbei bleibt oft genug außer Acht, dass auch die Lebewesen in den Bächen und Flüssen das Wasser dringend benötigen, was insbesondere jetzt bei dieser Trockenheit gilt. Das Landratsamt weist darauf hin, dass Wasserentnahmen aus den Gewässern mittels Pumpen oder gar mittels Saugwagen generell nicht zulässig sind. Solche Wasserentnahmen bedürften einer vorherigen wasserrechtlichen Erlaubnis. Da mit Ausnahme des Mains die Gewässer nicht leistungsfähig genug sind, kann die erforderliche Erlaubnis grundsätzlich nicht erteilt werden. Sollte die Trockenheit noch weiter anhalten, kann es sogar sein, dass erteilte wasserrechtliche Erlaubnisse zeitweise widerrufen werden müssen, teilt die Behörde weiter mit.Zulässig im Rahmen des sogenannten Gemeingebrauchs sind lediglich Handschöpfungen mit Eimern oder Gießern sowie Entnahmen mittels Handpumpen aus den Gewässern. Diese dürfen dabei aber auch nicht aufgestaut werden.Schwere Schäden an der Gewässerökologie verursacht der sogenannte Saugwagen, der innerhalb weniger Minuten Hunderte von Litern Wasser aus den Gewässern heraussaugen kann. Wasserentnahmen ohne Erlaubnis sind laut Landratsamt eine Ordnungswidrigkeit und können mit teils erheblichen Bußgeldern geahndet werden.