Landratsamt weist Anschuldigungen wegen Plänen im Stadtgraben von sich

Baumaßnahmen im Kronacher Stadtgraben sollen im Bauausschuss der Stadt Kronach für Kopfschütteln bei Gremiumsmitgliedern gesorgt haben (FT Kronach vom 3. August, Seite 12). Das wurde nun im Landratsamt mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen.

Das Landratsamt stellt jetzt dazu klar, dass bezüglich der betreffenden Örtlichkeit bis dato kein entsprechender Bauantrag eingegangen ist und folglich auch kein Beschluss des Kronacher Bauausschusses, den das Landratsamt laut Berichterstattung revidiert haben soll.

Wie das Landratsamt im Rahmen einer Ortseinsicht feststellte, handelte es sich bei den bisher vorgenommenen Arbeiten um baurechtlich verfahrensfreie Maßnahmen nach Artikel 57 der Bayerischen Bauordnung. Auch für die beabsichtigte Schaffung von Stellplätzen und die damit verbundene Beseitigung der Einfriedung sei ein Bauantrag nach den geltenden gesetzlichen Regelungen nicht erforderlich.

"Einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis bedarf es ebenfalls nicht", erklärt das Landratsamt. Der betreffende Zaun beziehungsweise das dortige Grundstück lägen zwar innerhalb des denkmalgeschützten Ensembles. In diesem Bereich sei das Ensemble, insbesondere durch das Kaufhaus, aber bereits deutlich gestört. Auch die Gebäude in dem vom Hussitenplatz, dem Stadtgraben und der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße umschlossenen Baublock besäßen selbst keine Denkmaleigenschaft. Dies gelte auch für den in Rede stehenden Zaun.

Zufahrt nicht geregelt

Die Entscheidung des Landratsamtes regele in keiner Weise die Zufahrt zum Stadtgraben selbst. Denn laut Beschilderung sei die Zufahrt zu den dort liegenden Grundstücken frei, das heißt diese können ohne Weiteres angefahren werden. Es würde bei Realisierung der Baumaßnahme nur die Möglichkeit des Abstellens außerhalb des Straßenbereichs geschaffen.

Wenn seitens der Stadt Kronach Gefahren gesehen werden, so steht es ihr laut Landratsamt frei, das Problem des ruhenden Verkehrs innerhalb des Ensembles und speziell im Stadtgraben auf der Grundlage einer entsprechenden Satzung zu regeln, wobei öffentliche und private Interessen abzuwägen sind. "Ob nun in dem in Rede stehenden Bereich Stellplätze ermöglicht werden sollen, liegt ausschließlich in der Verantwortung der Stadt. Das Landratsamt hat derzeit keine Handhabe, hier eine anderweitige Regelung vorzugeben."

Eigentümer will Stellplätze

Auslöser der ganzen Situation ist der Wunsch des Hauseigentümers im Stadtgraben, vor seinem Anwesen Stellplätze zu schaffen. Der Kronacher Bauausschuss hatte sich jüngst gegen dieses Anliegen gestellt. Doch damit war der Anwohner nicht einverstanden, was schließlich das Landratsamt auf den Plan gerufen hat. red