Landratsamt verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Das Landratsamt Coburg reagiert auf die Einbrüche in den vergangenen Monaten mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. So kommt unter anderem ein Sicherheitsdienst zum Einsatz, der das Gelände rund um das Landratsamtsgebäude auf der Lauterer Höhe bewacht, und auch technisch gelten die höchsten Ansprüche, um Einbrecher fernzuhalten beziehungsweise, um Täter besser identifizieren zu können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit reagiere das Landratsamt Coburg auf die jüngsten Vorfälle, wie den Einbruch in die Zulassungsstelle am Wochenende vor Weihnachten, wobei ein hoher finanzieller Schaden entstanden sei. "Wir können derartige Schäden nicht einfach so hinnehmen, weshalb wir uns dazu entschieden haben, die Sicherheitsmaßnahmen noch weiter auszubauen", erklärt Landrat Sebastian Stra ubel. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Coburg zu den jüngsten Delikten laufen weiter. Hinweise dazu können nach wie vor jederzeit unter Telefon 09561/645-0 gemeldet werden. red