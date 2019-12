Landratsamt schließt an Heiligabend

Das Landratsamt Haßberge in Haßfurt mit allen Dienststellen sowie die Kfz-Zulassungsbehörden in Ebern und Hofheim sind am 24. Dezember (Heiligabend) und 31. Dezember (Silvester) geschlossen. Auch am Freitag, 27. Dezember, bleibt das Amt für den Parteiverkehr geschlossen, wie die Behörde mitteilte.

Ausnahmen

Ausgenommen hiervon ist die Abgabe von Wahlvorschlägen für die Kreistags- und Landratswahl am 15. März 2020. Die Wahlvorschläge können auch am 27. Dezember während der allgemeinen Dienststunden von 8.30 bis 12.30 Uhr an den stellvertretenden Kreiswahlleiter übergeben werden. Am Montag, 30. Dezember, ist das Landratsamt mit den Dienststellen wie gewohnt geöffnet.

Jobcenter und Abfallzentrum

Das Jobcenter in Haßfurt bleibt lediglich an Heiligabend und am 31. Dezember geschlossen. Es steht an diesen Tagen seinen Kunden nicht zur Verfügung. Das Kreisabfallzentrum (Mülldeponie) in Wonfurt ist am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen. Am 27. Dezember und 30. Dezember sind die Öffnungszeiten laut Behörde wie gewohnt von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16 Uhr. red