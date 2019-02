Landratsamt reagiert auf Beschwerden und optimiert den Busverkehr

"Die Sicherheit von Schülern im öffentlichen Personennahverkehr liegt uns sehr am Herzen. Daher bin ich gern nach Adelsdorf gekommen und habe mir angehört, was die Schüler sowie deren Eltern bewegt. Daraufhin haben meine Mitarbeiter sowie ich persönlich uns die Situation vor Ort mehrfach angesehen. Ich selbst bin auch, wie versprochen, persönlich im Schülerverkehr mitgefahren", sagt Landrat Alexander Tritthart (CSU). In vertrauensvoller und rascher Zusammenarbeit haben Landratsamt und Omnibusverkehr Franken (OVF) kurzfristig reagiert, die Fahrpläne verbessert sowie die Zahl der Busse der Linien 204 und 205 für die Schulverkehrszeiten geändert. Ab Montag, 18. Februar, gelten die neuen Fahrpläne. Sie sind unter www.vgn.de zu finden. Das Landratsamt informiert zudem die Schulen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf der Linie 204 (Weisendorf - Höchstadt) fährt weiterhin der im Dezember 2018 installierte Verstärkerbus zu Schulzeiten um 7.20 Uhr ab "Weisendorf Schule". Freitagmittags fahren neuerdings ebenfalls zwei Busse statt einem um 13.16 Uhr ab der Don-Bosco-Schule in Höchstadt.

Insgesamt fahren auf der Linie 205 (Röttenbach - Adelsdorf - Gremsdorf - Höchstadt) morgens acht statt bisher sieben Busse Richtung Höchstadt. Mittags sind es sogar sieben statt der bisherigen fünf, die Adelsdorf anfahren. Ab Erlangen wird montags bis freitags früh zu Schulzeiten ein Bus vorgezogen. In Adelsdorf stellt dieser somit zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung. Er fährt an der Haltestelle "Adelsdorf, evangelisches Gemeindezentrum" um 7.24 Uhr ab. Der Bus um 7.19 Uhr fährt zusätzlich über Aisch.

Zusätzliche Busse am Mittag

Ab der Realschule Höchstadt fährt ein Bus um 12.35 Uhr, ebenfalls über Aisch und Adelsdorf. Die Fahrten um 13.29 Uhr und 13.30 Uhr bleiben bestehen. Hinzu kommt ein zusätzlicher Bus nach der siebten Stunde um 14.28 Uhr. Dieser fährt ebenfalls über Aisch und Adelsdorf.

Ab der Schwedenschanze fährt künftig ein Bus um 12.39 Uhr. Sowohl um 13.13 Uhr als auch um 13.30 Uhr verkehrt jeweils ein Bus mehr. Das Landratsamt bittet die Gymnasialschüler, an der "Schwedenschanze" einzusteigen, statt bis zur Haltestelle "Don-Bosco-Schule" zu laufen. So ließe sich auch die dortige Haltestelle entlasten.

Aufgrund der Änderungen verschieben sich auch einige Fahrten, die Pendler und weitere Fahrgäste betreffen. Das Landratsamt empfiehlt daher jedem, der die Linie 205 früh und mittags nutzt, sich den neuen Fahrplan herunterzuladen.

Mehr "Coolrider" einsetzen

Zusätzlich zu den Fahrplanverbesserungen will das Amt den Schulen weitere Angebote machen. Beispielsweise will es verstärkt Verkehrssicherheitstage anbieten und das Angebot der "Coolrider", eine Art Streitschlichter im Schülerverkehr, ausweiten. "Mit den Coolridern haben wir in anderen Landkreisschulen schon sehr gute Erfahrungen gemacht", unterstreicht Tritthart. Das Landratsamt will die Situation weiter beobachten und auch im Arbeitskreis "Nahverkehr" diskutieren. red