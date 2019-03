Bad Kissingen vor 19 Stunden

Landratsamt nur vormittags geöffnet

Das Landratsamt ist mit seinen Außenstellen Bad Kissingen-Hausen, Bad Brückenau und Hammelburg am Faschingsdienstag, 5. März, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist das Amt geschlossen. Am Rosen...