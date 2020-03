Landratsamt meldet 16 Coronavirus-Infektionen in Stadt und Landkreis

Stand Donnerstag, 14 Uhr, gibt es im Landkreis Erlangen-Höchstadt sechs bestätigte Covid-19-Fälle und zehn in der Stadt Erlangen. Das teilt das Landratsamt mit.

In einer Pressemitteilung wird außerdem darum gebeten, die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zu beachten, derzufolge Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert- Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine Schule, Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte betreten dürfen. Ausreichend ist, dass die Festlegung des Gebietes als Risikogebiet durch das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt. Die Risikogebiete sind auf der Homepage des Instituts tagesaktuell abrufbar. Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung haben sich in einem Risikogebiet aufgehalten, wenn sie dort kumulativ mindestens 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person als den Mitreisenden im Abstand von weniger als 75 cm hatten. Das Landratsamt bittet zudem, das umfangreiche Informationsmaterial des Robert-Koch-Institutes zu beachten.

Infotelefon ist eingerichtet

Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben und erkrankt ist, soll sich bitte zunächst telefonisch an seinen Hausarzt oder die Kassenärztliche Vereinigung (KVB) unter der Telefonnummer 116117 weden.

Für fachliche Fragen hat das Gesundheitsamt der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt ein Informationstelefon eingerichtet. Dieses ist zu den Geschäftszeiten des Gesundheitsamtes unter der Rufnummer 09131/8032680 erreichbar. Diese dient ausschließlich Bürgern aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, so die Mitteilung abschließend. red