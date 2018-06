Landratsamt kümmert sich um Azubis

Landrat stieß dazu



Die Teamfähigkeit entwickeln und das Gemeinschaftsgefühl stärken - dies war das Ziel des gemeinsamen Ausflugs der Auszubildenden, Anwärter und Studenten des Landratsamtes Haßberge in Haßfurt . Die Jugend- und Auszubildendenvertreter André Schmid, Selina Welz und Franziska Böhm hatten das Programm auf die Beine gestellt. Mit von der Partie war auch die Ausbildungsleiterin Angelika Berthold, wie das Landratsamt schilderte.Die Exkursion startete am Landratsamt Haßberge mit dem Ziel Schweinfurt zur Besichtigung des Gemeinschaftskraftwerks Schweinfurt (GKS). Bei der Besichtigung erfuhren die Auszubildenden viel Wissenswertes über die Restmüllverbrennung und die Erzeugung von Fernwärme mithilfe des Kohleheizkraftwerks. Danach ging es weiter in den Kletterwald am Baggersee in Schweinfurt. Auf dem Parcours in schwindelerregender Höhe (bis zu zwölf Meter) galt es, mit viel Geschick und Mut das Ziel zu erreichen, möglichst ohne dabei "abzustürzen".Abschließend kehrte die Gruppe zurück in das Landratsamt und ließ den Tag mit einer gemütlichen Grillfeier ausklingen. Die Auszubildenden freuten sich, dass sich auch Landrat Wilhelm Schneider , der Geschäftsführer Horst Hofmann und Personalratsvorsitzender Edwin Oppelt die Zeit nahmen und der Runde beiwohnten.Nicht nur der jährliche Azubi-Ausflug steht im Landratsamt Haßberge bei den jungen Mitarbeitern hoch im Kurs. Es gibt auch andere interessante Angebote, die das Landratsamt seinem Nachwuchs bietet. "Es macht Spaß, im Landratsamt zu arbeiten", hieß es aus den Reihen der Auszubildenden.Aktuell läuft noch das Auswahlverfahren für die Ausbildung zum Verwaltungsfachan-gestellten für junge Frauen und Männer ab dem Ausbildungsbeginn 1. September 2019. Nähere Informationen sind im Internet erhältlich unter www. bewerbung.hassberge.de oder direkt bei der Ausbildungslei-terin Angelika Berthold, Telefon 09521/27278. Bewerbungsschluss ist am 3. Juli 2018. Die Behörde nimmt auch Bewerbungen für Praktika an.