Landratsamt ist geschlossen

Das Landratsamt Bad Kissingen sowie dessen Außenstellen (Kfz-Zulassungsstellen Bad Kissingen-Hausen, Bad Brückenau und Hammelburg), das Gesundheitsamt, der Bauhof, das Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft, das Atemschutzzentrum und das Jobcenter haben von Dienstag, 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, 27. Dezember, sowie am Dienstag, 31. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Auch telefonisch sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erreichbar. Folgende Ausnahmen rund um die Feiertage sind zu berücksichtigen: Die Kfz-Zulassungsstellen Bad Kissingen-Hausen, Bad Brückenau und Hammelburg haben am Montag, 30. Dezember, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab 12 Uhr haben die Zulassungsstellen an diesem Tag geschlossen. Die Kreiswahlleitung ist am Freitag, 27. Dezember, ausschließlich für die Entgegennahme von Wahlvorschlägen vor Ort vertreten und telefonisch erreichbar unter 0971/801 40 25. Die Kreismülldeponie bei Wirmsthal hat am Freitag, 27. Dezember, und Montag, 30. Dezember, regulär geöffnet, am Samstag, 28. Dezember, nur für die geschäftsmäßige Anlieferung der öffentlichen Abfallbeseitigungsfahrzeuge. Ab Donnerstag, 2. Januar, hat das Abfallwirtschaftszentrum wieder regulär geöffnet. sek