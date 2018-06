LKR Bamberg vor 14 Stunden

Erreichbarkeit

Landratsamt erhält eine neue Telefonanlage

Am Freitag, 29. Juni, wird ab 12 Uhr im Landratsamt Bamberg die Telefonanlage erneuert. Durch diese Umstellungsarbeiten kann es auch noch am Montag, 2. Juli , vereinzelt zu Störungen in der Erreichbar...