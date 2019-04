Landratsamt Coburg ließ sich einen Blühstreifen anlegen

Landrat Sebastian Straubel hat den Startschuss für eine Aktion zur Verbesserung der Lebensverhältnisse für Bienen und Insekten auf dem Areal des Landratsamtes gegeben. Mit der fachgerechten Anlegung eines etwa 1100 Quadratmeter großen Blühstreifens in der Wiese im östlichen Grundstücksbereich des Landratsamtes soll einer Mitteilung zufolge die Grasfläche ökologisch aufgewertet werden.

Zahlreiche unterschiedliche Kräuter und Blühpflanzen sollen für Bienen und andere Hautflügler sowie für die im nahen Heckenbereich lebenden Rebhühner Nahrung bieten. Für die Landratsamt-Blühfläche wurde eine Aussaatmischung gewählt, die zu 50 Prozent aus Blumen und zu 50 Prozent aus Gräsern besteht. Unter den Wildstauden sind zum Beispiel so ökologisch wertvolle Arten wie Wiesenflockenblume, Wilde Möhre, Wiesensalbei, Wiesenbocksbart oder Wiesensalbei, erklärt Kreisgartenfachberater Thomas Neder und fügt hinzu: "Wir hoffen, in zwei bis drei Jahren die Wiese in voller Blüte zu haben." Angeregt hatte diese Initiative der Beirat "Das schönere Dorf - Die schönere Stadt" mit der Vorsitzenden Kreisrätin Christine Heider an der Spitze. An der Umsetzung beteiligt sind der Maschinenring Coburg-Kronach-Lichtenfels, der auch die jährliche Mahd übernehmen wird, und die Fachstellen aus dem Bereich Natur und Umwelt im Landratsamt Coburg. red