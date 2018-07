Landratsamt bleibt heute geschlossen

Müllabfuhr verschiebt sich



red



Wegen einer Betriebsveranstaltung des Personalrates ist das Landratsamt Forchheim mit allen Dienststellen in Forchheim und Ebermannstadt am heutigen Mittwoch geschlossen. Das Gleiche gilt auch für das Jobcenter Forchheim.Die Abfuhr der Restmüll- beziehungsweise Biomülltonne entfällt heute, sie wird am morgigen Donnerstag nachgeholt.Die regulären Donnerstagstermine verschieben sich dadurch um einen Werktag auf Freitag, 6. Juli. Die normalen Freitagstermine für die Müllabfuhr bleiben unverändert bestehen. Alle Terminänderungen sind in den Abfallkalendern bereits eingetragen.Wichtig: Die Mülltonnen müssen ab 6 Uhr morgens bereitstehen, da an diesem Tag die Müllfahrzeuge wegen anderer Tourenführung in einigen Orten früher als üblich kommen können.Die Deponie Gosberg bleibt heute ebenfalls ganztägig geschlossen.Das Landratsamt Forchheim bittet für die Maßnahme um Verständnis.