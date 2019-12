Landratsamt bleibt am 27. geschlossen

Das Landratsamt in Kronach bleibt am Freitag, 27. Dezember, auch aus Gründen der Energieersparnis geschlossen.

Um in den letzten Tagen des Jahres aber die Gelegenheit für Behördengänge nicht zu schmälern, öffnet die Kreisverwaltung dafür an zwei Montagnachmittagen für Besucher: Am Montag, 23. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, kann das Amt somit durchgehend von 8 bis 15.30 Uhr aufgesucht werden.

Ausnahme

Von der Schließung am Freitag, 27. Dezember, bleibt allerdings ein Sachgebietsbereich ausgenommen: Möglich ist es an diesem Tag, dass ein Wahlvorschlagsträger einen Wahlvorschlag für die am Sonntag, 15. März, stattfindende Kreistagswahl einreicht.

Wahlvorschläge

Ein Mitarbeiter der Kreiswahlleitung wird zu diesem Zweck am Freitag, 27. Dezember, in der Zeit von 7.30 bis 12.30 Uhr im Landratsamt anwesend sein und gegebenenfalls Wahlvorschläge entgegennehmen. Die Pforte ist besetzt. red