Landratsamt beginnt den Umzug

Nach Abschluss der Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt des Landratsamtes ziehen vom Freitag, 22., bis Dienstag, 26. Juni, die Fachbereiche aus dem Gebäude in der Löschwöhrdstraße wieder zurück an den Streckerplatz.Vom Umzug betroffen sind die Fachbereiche Abfallwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Personalverwaltung, Kommunalaufsicht sowie Teile der Fachbereiche Amt für Jugend, Familie und Senioren und des Fachbereichs Soziale Angelegenheiten, teilt das Landratsamt mit.Diese Fachbereiche sind während des Umzugs nicht oder nur sehr eingeschränkt persönlich erreichbar. Eine telefonische Erreichbarkeit wird in jedem Fachbereich organisiert.Ab Mittwoch, 27. Juni, sind dann keine Fachbereiche des Landratsamtes mehr in der Dienststelle Löschwöhrstraße untergebracht. Diese sind zukünftig im Erweiterungsbau des Hauptgebäudes am Streckerplatz zu finden. Ein Zugang ist ausschließlich über den Haupteingang möglich.Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus ist bereits der Kreisjugendring eingezogen.Durch die Erweiterung des Gebäudes am Streckerplatz wird sich mit dem Umzug auch die Nummerierung der Zimmer im Haus A (Hauptgebäude) ändern. Das Landratsamt bittet um Verständnis, dass es während dieser Umzugsphase zu Beeinträchtigungen im Parteiverkehr kommen wird. Es wird gebeten, deshalb nicht unbedingt erforderliche Behördengänge auf einen späteren Zeitpunkt zu schieben.