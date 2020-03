Das Landratsamt Kulmbach weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es in der kommenden Woche von Montag, 16. März, bis Freitag, 20. März, in den Aufgabengebieten Ausbildungsförderung und Schülerbeförderung - Kostenfreiheit des Schulwegs wegen notwendiger Prüfungs- und Auswertungsarbeiten zu den am 15. März durchgeführten Landkreiswahlen zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Publikumsverkehrs sowie der telefonischen Erreichbarkeit kommen kann.

Besuch verschieben

Die Bürger werden gebeten, aufschiebbare Amtsbesuche sowie telefonische Anfragen in diesen Angelegenheiten nach Möglichkeit auf andere Tage zu verlegen.

Ab Montag, 23. März, ist das Sachgebiet Kommunales und Schulen im Kulmbacher Landratsamt wieder uneingeschränkt erreichbar, teilt die Behörde weiter mit. Die Kulmbacher Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis für die Behinderungen durch die entstehenden Wartezeiten gebeten. red