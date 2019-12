Landrat wird nominiert

Bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 wird auch der Landrat gewählt. Nach reiflicher Überlegung tritt Amtsinhaber Klaus Peter Söllner wieder als Landratskandidat an. Die gemeinsame Nominierungsversammlung der Freien Wähler (Kreisverband Kulmbach) und der Wählergemeinschaft Kulmbach findet am Samstag, 7. Dezember, um 10.30 Uhr im Saal des Mönchshof-Bräuhauses, Hofer Straße 20 in Kulmbach statt. red