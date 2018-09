Landrat und Bügermeister testen neuen SC-Fitnessraum

In nur einem Monat hat der SC-Oberreichenbach seine "Mucki-Bude" in ein modernes Fitnesscenter verwandelt. Zum Tag der offenen Tür kamen auch Landrat Alexander Tritthart und Bürgermeister Klaus Hacker zu einer Sonderführung und starteten. Der Verein hatte mehrere Tonnen Geräte und Ausstattungsmaterial bewegt, um dieses Ergebnis zu erzielen. Im Verein ist die Abteilung Fitness schon heute eine tragende Säule. Zwischen 15 und 90 Jahren sind die 200 Mitglieder der Abteilung, die man bei ihrem Training an sieben Tagen in der Woche treffen kann. red