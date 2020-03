Landrat Straubel präferiert einen Klinikneubau und Gesundheitszentren

Nach der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr ging der Dialog des VdK-Kreisverbandes mit Landrat Sebastian Straubel in die zweite Runde. Einmal jährlich soll der Austausch erfolgen. "Auch bei uns im Sozialverband VdK ist die Pflege und medizinische Versorgung ein großes Thema", führte eingangs VdK-Kreisvorsitzende Susann Biedefeld aus. Martina Berger, Expertin für soziale Themen, sagte, mit 93,88 Prozent sei der Coburger Raum bei den Allgemeinärzten regelversorgt. Wie lange ein Bürger allerdings zum Arzt brauche, spiele bei der Bedarfsplanung für die Kassenärztliche Vereinigung, die in gewissen Abständen einen so genannten Versorgungsatlas erstellt, keine Rolle. Kleiner werde der "alte Schlag" der Hausärzte. Junge wollten nicht rund um die Uhr erreichbar sein und wohnten nicht überall in den Landpraxen. Aus diesem Grund werde über neue Versorgungsmodelle nachgedacht.

Sehr gut kommt die Imagekampagne "Ärztliche Versorgung" an. "Wir haben für großes Interesse an den Unis gesorgt und bekommen durchweg positive Rückmeldungen", freute sich Landrat Straubel. In der Planung sind außerdem barrierefreie Gesundheitszentren in der Stadt und dem Landkreis Coburg mit guter ÖPNV-Anbindung, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistern. Ein erstes Zentrum entstehe unter privater Trägerschaft in Seßlach.

Zur medizinischen Versorgung gehören natürlich auch die Regiomed-Kliniken. Hier führte Landrat Straubel aus: "Die Vergangenheitsbewältigung läuft. Für die Aufarbeitung haben wir unter anderem eine Kanzlei beauftragt." Er rechne bald mit einem Abschluss. Zur Frage Sanierung oder Neubau des Coburger Klinikums sagte Straubel, es könne nur einen Neubau geben, denn schon jetzt komme es rund um das Klinikum zum Verkehrskollaps. Susann Biedefeld plädierte dafür, dass diejenigen, die das "Desaster" bei den Regiomed-Kliniken angerichtet haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden müssten. red